شاهد..أبرز لمسات الساحر رونالدينو في ميلاده الـ39

يحتفل اليوم الخميس اللاعب البرازيلي رونالدينيو جاوتشو بميلاده الـ39 حيث أنه ولد يوم 21 مارس عام ،1980ويعد رونالدينيو من أفضل لاعبين كرة القدم على مر التاريخ .
و قبل انتقال رونالدينيو إلى فلامينجو ريجاتاس، لعب لدى ميلان، وأيضاً لفريق باريس سان جيرمان وبرشلونة، وأحرز مع الفريق الأسباني الليجا مرتين، ودوري أبطال أوروبا لأول مرة في عام 2006 وكأس السوبر الأسباني مرتين 2005و2006، ونال الكرة الذهبيةعام 2005.
وحصل رونالدينيو وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم التي تقدمها الفيفا سنويّاً عامي 2004 و2005 ، وأيضاً اختير ليكون من أفضل لاعبي برشلونة على مر تاريخه.
جوائز رونالدينيو الفردية 21 ..
كأس القارات الكرة الذهبية: 1999
كأس القارات الحذاء الذهبي: 1999
هداف بطولة ريو جراند دو سول: 1999
كأس العالم فريق النجوم: 2002
جائزة دون بالون لدوري الأسباني مرتين: 04-2003، 06-2005
جائزه إفي : 2004
جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم مرتين: 2004، 2005
جائزة أبطال أوروبا لأفضل مهاجم مرة: 2004–05
جائزة الكرة الذهبية مرة: 2005
جائزة فيفا برو لأفضل لاعب مرتين: 2005، 2006
جائزة أفضل لاعب في فريقه بدوري أوروبا مرة: 06-2005
فريق دوري أوروبا للسنة ثلاث مرات: 04-2003، 2004–05، 06-2005
فريق نجوم العالم (فيفا برو) ثلاث مرات: 2004–05، 06-2005، 07-2006
الحذاء الذهبي مرة.
شاهد.. أبرز لمسات رونالدينيو في ميلادة الـ39
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