اونلاين | KSA Mobasher شاهد البث المباشر لمباراة السعودية والإمارات بث مباشر| رابط مباراة السعودية والإمارات يلا شوت hd

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يلتقي اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 في الساعة الرابعة إلا الربع عصر اليوم بتوقيت القاهرة، منتخب السعودية بنظيره الإمارات على استاد آل نهيان أبوابه، في مباراة استعدادا لتصفيات كأس العالم 2022.

وكلف الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تدريبي سعودي لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة مدير فني مؤقت وهو يوسف عنبر لحين التعاقد مع مدرب جديد ليأتي خلفاً للأرجنتيني خوان بيتزي، فيما قام اتحاد القدم الإماراتي بتعيين المدرب الهولندي فان مارفيك لقيادة الأبيض خلفاً للمخضرم ألبرتو زاكيروني الذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس آسيا 2019.