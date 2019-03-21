اونلاين | كورة.. شاهد البث المباشر لمباراة السعودية والإمارات.. koora

كورة.. شاهد البث المباشر لمباراة السعودية والإمارات.. koora

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة السعودية والإمارات الودية اليوم الخميس 21 مارس 2019 في اللقاء الودي الذي يقام بينهما بملعب آل نهيان.

كورة.. شاهد البث المباشر لمباراة السعودية والإمارات.. koora

وستكون قمة اليوم عربية خالصة بين أثنين من أقوى المنتخبات العربية.

كورة.. شاهد البث المباشر لمباراة السعودية والإمارات.. koora

وتقابل المنتخبان في 37 مناسبة من قبل على مدار تاريخ مواجهتهما، كان للمنتخب السعودي نصيب الأسد بعد أن حقق الفوز في 23 مباراة، بينما انتصر منتخب الإمارات في 6 آخرين، وأنهى التعادل ما بين سلبي وإيجابي أحداث 8 لقاءات.

