اونلاين | رابط saudia today مشاهدة مباراة السعودية والإمارات (بث مباشر)اليوم 21-3-2019 مشاهدة مباراة السعودية بث مباشر(اون لاين)

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رابط saudia today مشاهدة مباراة السعودية والإمارات (بث مباشر)اليوم 21-3-2019 مشاهدة مباراة السعودية بث مباشر(اون لاين)

يواجه المنتخب السعودي مضيفه الإماراتي، في المباراة الودية التي ستجمع بينهما اليوم الخميس، على ملعب “آل نهيان”، في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

رابط saudia today مشاهدة مباراة السعودية والإمارات (بث مباشر)اليوم 21-3-2019 مشاهدة مباراة السعودية بث مباشر(اون لاين)

تقابل المنتخبان في 37 مناسبة من قبل على مدار تاريخ مواجهتهما، كان للمنتخب السعودي نصيب الأسد بعد أن حقق الفوز في 23 مباراة، بينما انتصر منتخب الإمارات في 6 آخرين، وأنهى التعادل ما بين سلبي وإيجابي أحداث 8 لقاءات.

رابط saudia today مشاهدة مباراة السعودية والإمارات (بث مباشر)اليوم 21-3-2019 مشاهدة مباراة السعودية بث مباشر(اون لاين)

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وتمكن لاعبو المنتخب السعودي من إحراز 55 هدفاً خلال 37 مباراة، في مقابل 23 هدفاً لصالح منتخب الإمارات.

رابط saudia today مشاهدة مباراة السعودية والإمارات (بث مباشر)اليوم 21-3-2019 مشاهدة مباراة السعودية بث مباشر(اون لاين)

وكان آخر لقاء جمع بين منتخبي السعودية والإمارات، في المباراة الودية التي أقيمت بشهر ديسمبر لعام 2018، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

رابط saudia today مشاهدة مباراة السعودية والإمارات (بث مباشر)اليوم 21-3-2019 مشاهدة مباراة السعودية بث مباشر(اون لاين)

وعلى صعيد آخر المباريات الرسمية، التقى المنتخبان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 الماضية، وحقق المنتخب السعودي الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، بينما انتصر منتخب الإمارات في لقاء العودة بثنائية مقابل هدف.