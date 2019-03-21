اونلاين | كورة لايف kora live | مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر | كورة ستار kora star

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يستضيف اليوم المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، نظيرة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وذلك في مواجهة قوية للغاية ضمن استعدادات الفريقين الحالية في فترة التوقف، حيث إن المباراة تعد من الاستحقاقات الدولية الودية على المنتخبين في ظل الاستعداد المكثف الحالي للوقوف على تشكيلة الفريقين.

ويبحث المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، عن استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل الفوز على نظيرة المنتخب السعودي والوقوف على تشكيلة الفريق الحالية، وذلك بقيادة المدرب الجديد فان مارفيك، الذي تولى تدريب المنتخب الإماراتي في الفترة الماضية، بعدما كان مدرباً للمنتخب السعودي.

بينما يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى الوقوف على القائمة للفريق التي سوف تخوض مباريات المنتخب المقبلة سواء الودية أو الرسمية، ويأمل المدرب خوان أنتونيو بيتزي، في تجربة العديد من اللاعبين المنضمين حديثاً للأخضر السعودي، من أجل الوقوف على قائمة الفريق.