اونلاين | مباشر يلا شوت – YouTube مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة

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يلتقي منتخب السعودية نظيره الإماراتي، اليوم الخميس، في مواجهة ودية مهمة بالنسبة للمنتخبين في بداية مرحلة جديدة، بعد تغييرات فنية على مستوى الأجهزة الفنية، بعد نهاية بطولة كأس أمم آسيا أخيرًا.

وتترقب الجماهير الظهور الأول لمنتخب الإمارات بعد أمم آسيا، وبعد ساعات من إعلان تعيين المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك الذي حقق إنجازًا كبيرًا بإعادة المنتخب السعودي لبطولة كأس العالم من جديد بعد غياب.

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وسيقود المنتخب الإماراتي المدرب الوطني سليم عبدالرحمن بشكل مؤقت لحين تسلم مارفيك مهامه، فيما سيقود المنتخب السعودي المدرب يوسف عنبر.

ويبحث المنتخب السعودي عن بداية لمرحلة جديدة بعد رحيل المدرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي، بعد أن فشل الأخضر في استكمال مشوار المنافسة ببطولة كأس الأمم الآسيوية.

وتقام المباراة على ملعب ”آل نهيان“ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في الساعة الـ17:45 مساء اليوم بتوقيت الإمارات، الـ16:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة ksa sports1 بصوت المعلق خالد اليوسف.