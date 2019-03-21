اونلاين | بث مباشر saudia| شاهد مباراة السعودية والإمارات كورة اون لاين اليوم الخميس 21 -3-2019 يوتيوب بث مباشر youtube

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بث مباشر saudia| شاهد مباراة السعودية والإمارات كورة اون لاين اليوم الخميس 21 -3-2019 يوتيوب بث مباشر youtube

يواجه المنتخب السعودي مضيفه الإماراتي، في المباراة الودية التي ستجمع بينهما اليوم الخميس، على ملعب “آل نهيان”، في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

تقابل المنتخبان في 37 مناسبة من قبل على مدار تاريخ مواجهتهما، كان للمنتخب السعودي نصيب الأسد بعد أن حقق الفوز في 23 مباراة، بينما انتصر منتخب الإمارات في 6 آخرين، وأنهى التعادل ما بين سلبي وإيجابي أحداث 8 لقاءات.

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بث مباشر saudia| شاهد مباراة السعودية والإمارات كورة اون لاين اليوم الخميس 21 -3-2019 يوتيوب بث مباشر youtube

وتمكن لاعبو المنتخب السعودي من إحراز 55 هدفاً خلال 37 مباراة، في مقابل 23 هدفاً لصالح منتخب الإمارات.

وكان آخر لقاء جمع بين منتخبي السعودية والإمارات، في المباراة الودية التي أقيمت بشهر ديسمبر لعام 2018، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بث مباشر saudia| شاهد مباراة السعودية والإمارات كورة اون لاين اليوم الخميس 21 -3-2019 يوتيوب بث مباشر youtube

وعلى صعيد آخر المباريات الرسمية، التقى المنتخبان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 الماضية، وحقق المنتخب السعودي الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، بينما انتصر منتخب الإمارات في لقاء العودة بثنائية مقابل هدف.