اونلاين | لايف HD مشاهدة مباراة السعودية والامارات | بث مباشر مباراة السعودية | مباراة السعودية والامارات بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف HD مشاهدة مباراة السعودية والامارات | بث مباشر مباراة السعودية | مباراة السعودية والامارات بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يستضيف ملعب آل نهيان مباراة السعودية والإمارات غدا الخميس الموافق 21 مارس 2019، حيث أن تلك المباراة ستكون ودية وبعيدة عن أي رسميات، وذلك في إطار الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2022.

مباراة السعودية والإمارات

يدخل منتخب السعودية المباراة لتجربة بعض اللاعبين الشباب الذين تم اختيارهم من قبل المدرب المؤقت للفريق يوسف عنبر، هذا وقد ودع المنتخب السعودي بطولة كأس آسيا 2019 خلال الأسابيع الماضية على يد نظيره الياباني، حيث خرج من دور الـ16.

أما منتخب الإمارات فقد قدم أداء جيد للغاية خلال بطولة آسيا الماضية، وودع البطولة من الدور نصف النهائي بعد أن خسر برباعية نظيفة من المنتخب القطري الذي توج بالبطولة رسميا بعد فوزه على اليابان في المباراة النهائية بنتيجة “3/1”.

موعد مباراة السعودية والإمارات

من المقرر أن يكون موعد مباراة السعودية ضد الإمارات في تمام الساعة 16:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت الإمارات، على أن تقام على استاد آل نهيان.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإمارات

ويمكنك مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر من خلال قناة السعودية الرياضية KSA SPORT.

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية

سيخوض المدرب يوسف عنبر المباراة بالطريقة المعتادة وبتلك التشكيلة:

مصطفى ملائكة

Advertisements

يزيد البكر – محمد الخبراني – زياد الصحفي – متعب المفرج

وليد باخشوين – سلطان مندش

منصور حمزي – حسن الحبيب – أسامة الخلف

عبد الفتاح آدم

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات

سيعتمد سليم عبد الرحمن في تلك المباراة على هذه التشكيلة:

خالد عيسى

الحسن صالح – عبد الله غانم – شاهين عبد الرحمن – بندر الأحبابي

علي سالمين – أحمد برمان

محمد خلفان – ريان يسلم – خلفان مبارك

علي مبخوت