اونلاين | بث مباشر مباراة السعودية اليوم .. feel3arda مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر yalla shoot لايف ومباشر

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يلتقي فريقي السعودية والأمارات ضمن بطولة اللقاءات الودية الدولية للفريق الأخضر ، يدخل منتخب السعودية لقاء اليوم وهو لتجربة جميع العناصر للفريق الاول وخصوصا الشباب ، بعد اختيار المدرب “يوسف عنبر” ضم عناصر جديدة ، وسبق وأن خرجت السعودية من كأس أسيا في نسختها السابقة مبكرا ، علي عكس الجانب الاخر اليوم الذي وصل الي مستوي كان جيد في البطولة ، وخسر قبل النهائي أمام فريق قطر.

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وصول لاعبي الفريق الأول لفريق السعودية لمواجهة منتخب الأمارات..

مباراة السعودية والأمارات مباشر

نقدم لكم متابعة خاصة في جول لمباراة اليوم

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ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي السعودية والأمارات مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الخليج 365 الرياضي، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً

ننتظر بدأ المباراة

سيتم وضف فيديو البث المباشر قبل المباراة بساعة علي الأقل..

ويدخل فريق السعودية اليوم ، بدون فقدان اي عنصر من لاعبيه السابقة ، والتي استكملت مشوار كأس اسيا السابق وجميع لاعبي الاندية بدون أي أصابات ، وسيهاجم بالاعب عبد الفتاح آدم.

يبحث المنتخب السعودي الأول عن الفوز في اللقاء الودي ، بأبو ظبي حيث في لقاء أمام المنتخب الإماراتي ضمن استعدادات الأسيوية ، وسيخوض الفريق الوطني قبل مباراته القادمة ضد غينيا الاستوائية.

تبدأ مباراة منتخب السعودية في ديار منتخب الأمارات في موعدها المحدد بتمام الساعة 16:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 15:45 بتوقيت القاهرة.