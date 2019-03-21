اونلاين | تابع yalla shoot مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر 21-3-2019 kora hd

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يفتح استاد آل نهيان أبوابه لاستضافة مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي السعودية والإمارات وذلك اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 والتي تأتي في إطار ودي وبعيداً من الإطار الرسمي.

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وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد كلف منذ أيام طاقم تدريبي سعودي لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة مدير فني مؤقت وهو يوسف عنبر لحين التعاقد مع مدرب جديد ليأتي خلفاً للأرجنتيني خوان بيتزي.

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فيما قام اتحاد القدم الإماراتي بتعيين المدرب الهولندي فان مارفيك لقيادة الأبيض خلفاً للمخضرم ألبرتو زاكيروني الذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس آسيا 2019.

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وتنطلق ضربة بداية مباراة الأخضر السعودي مع الإمارات على استاد آل نهيان وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة 3:45 بتوقيت مدينة القاهرة والـ4:45 بتوقيت مكة المكرمة والـ5:45 بتوقيت دولة الإمارات.

وستكون المباراة الودية التي ستجمع منتخبي السعودية والإمارات مذاعة عبر البث المباشر من خلال قناة السعودية الرياضية KSA SPORT.