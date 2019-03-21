رياضة | جماهير المنصورة تعتلي أسوار المنازل المجاورة للملعب بعد منعها من الحضور (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير المنصورة تعتلي أسوار المنازل المجاورة للملعب بعد منعها من الحضور (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد لقاء طنطا والمنصورة المقام علي استاد المنصورة بالجولة 23 للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني، منع مجموعة من الجماهير مما أدي إلا إعتلاها سور الملعب، وأيضا إعتلاء مشفي ومبني عسكري والمنازل حول الملعب، كما قام بعض الجماهير الأخري بتشجع الفريق من خلف البوابات المحيطة بالنادي.

وطالبت الجماهير التي حضرت من داخل المدرجات أمن اللقاء، وحاتم الميري رئيس النادي، بدخول المشجعين بالخارج.

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وعلي جانب أخر حضر بعض الجماهير الطنطاوية خلف الفريق لمؤازرة بناء السيد البدوي.

وانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وشهد الشوط استحواذ للفريق الطنطاوي وضياع أكثر من فرصة.