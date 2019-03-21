رياضة | عاجل.. تطورات جديدة في أزمة الأهلي وعبد الله السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تطورات جديدة في أزمة الأهلي وعبد الله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، من أجل متابعة قضية اللاعب عبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز الحالى، ولاعب المارد الأحمر السابق.

ويتمسك الأهلى بالحصول على مليونى دولار قيمة انتقال السعيد من أهلى جدة السعودى إلى بيراميدز، وذلك بناءً على قيمة الشرط الجزائى، الموجود فى عقد اللاعب.

يذكر "فيفا" لم ينظر إلى الشكوى المقدمة من جانب إدارة الأهلى بشأن قيمة الشرط الجزائى فى عقد السعيد حتى هذه اللحظة.

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