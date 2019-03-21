رياضة | استقبال حاشد لشباب الأهلي في منيا القمح (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقبال حاشد لشباب الأهلي في منيا القمح (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظى فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ باستقبال حاشد لدى وصوله إلى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، لخوض مباراة ودية اليوم أمام فريق منيا القمح في إطار الاحتفالات التي يقيمها المركز.

وخرجت أعداد كبيرة من الجماهير إلى الشوارع المحيطة بمركز شباب منيا القمح حاملين أعلام النادي الأهلي؛ للترحيب بلاعبي الفريق.

وتواجدت أعداد كبيرة أيضاً من الجماهير في مدرجات ملعب المباراة لتشجيع الأهلي، وانطلقت صافراتهم لدى دخول اللاعبين إلى الملعب، ترحيباً بهم.

ورد لاعبو الأهلي على استقبال الجماهير لهم بإلقاء الورود عليهم، وتحيتهم لدى نزولهم إلى أرض الملعب.