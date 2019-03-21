رياضة | إف سى مصر يهزم البنك الأهلي وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سى مصر يهزم البنك الأهلي وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى إف سي مصر على فريق البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم ضمن الإستعداد لمواجهة النصر الخميس المقبل .

وأحرز الأهداف كل من بدوى عاشور ، وإبراهيم فاضل .

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فاز إف سى مصر على بورتو السويس فى مباراته الماضيه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وقد سجل أهداف نادى مصر كل من هشام عبد الحميد ، ومحمود إسماعيل رامبو ، ورضا الويشى .

وسجل أهداف بورتو محمد محمود نانو ، وإسلام مسعود .

يذكر أن إف سى مصر يحتل المركز الأول بالمجموعة الثانية برصيد ٤٦ نقطة .