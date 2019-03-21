رياضة | كرواتيا تواجه روسيا في افتتاح كأس ديفيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرواتيا تواجه روسيا في افتتاح كأس ديفيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال منظمو بطولة كاس ديفيز للتنس، اليوم الخميس، إن مباريات البطولة بشكلها الجديد ستفتتح بمواجهة تجمع بين كرواتيا، حامل اللقب، وروسيا.

وتقام البطولة في مدريد، وتبدأ المسابقة التي تستمر لمدة اسبوع، يوم 18 تشرين ثان/نوفمبر، حيث يلعب حامل اللقب في الملعب الرئيسي، فيما تلعب إيطاليا مع كندا وبلجيكا مع كولومبيا في ذات الوقت.

ويتعين على الولايات المتحدة أن تنتظر حتى اليوم الثاني لمواجهة كندا، بينما تلعب بريطانيا مع ألمانيا في اليوم الثالث.

وبدلا من إقامتها على مدار الموسم، تلعب بطولة كأس ديفيز بمشاركة 18 فريقا مقسمة على ست مجموعات، ثم تخوض الأدوار الإقصائية ، ويتم تحديد الفائز باللقب يوم 24 تشرين ثان/نوفمبر.

