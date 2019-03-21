رياضة | انطلقت الان بث مباشر| مباراة السعودية والإمارات (دقيقة بدقيقة) saudia today

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلقت الان بث مباشر| مباراة السعودية والإمارات (دقيقة بدقيقة) saudia today والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعد دقائق على استاد آل نهيان مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي السعودية والإمارات وذلك اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 والتي تأتي في إطار ودي وبعيداً من الإطار الرسمي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد كلف منذ أيام طاقم تدريبي سعودي لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة مدير فني مؤقت وهو يوسف عنبر لحين التعاقد مع مدرب جديد ليأتي خلفاً للأرجنتيني خوان بيتزي.

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فيما قام اتحاد القدم الإماراتي بتعيين المدرب الهولندي فان مارفيك لقيادة الأبيض خلفاً للمخضرم ألبرتو زاكيروني الذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس آسيا 2019.

وتنطلق ضربة بداية مباراة الأخضر السعودي مع الإمارات على استاد آل نهيان وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة 3:45 بتوقيت مدينة القاهرة والـ4:45 بتوقيت مكة المكرمة والـ5:45 بتوقيت دولة الإمارات.

وستكون المباراة الودية التي ستجمع منتخبي السعودية والإمارات مذاعة عبر البث المباشر من خلال قناة السعودية الرياضية KSA SPORT.