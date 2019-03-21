رياضة | هدية تذكارية من أيمن المزين لمدرب المنصورة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدية تذكارية من أيمن المزين لمدرب المنصورة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة طنطا والمنصورة المقامة علي استاد المنصورة إقامة أيمن المزين المدير الفني لطنطا بتكريم صبري المنياوي المدير الفني للفريق البرتقالي، وتسليمه هدايا تذكارية قبل انطلاق اللقاء.

وليست المرة الأولي التي يهدي فيها المزين هدايا تذكارية للفريق المنافس، فسبق له بإهداء فرق مثل البلدية، والرجاء، والأوليمبي.

ويخوض طنطا المباراة في المركز الأول برصيد 42 نقطة، ويأتي المنصورة في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.