رياضة | "روابط" تكشف عن الفريق الأوليمبي المشارك بأولمبياد طوكيو 2020

اعلنت شركة روابط الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة عن الفريق الأوليمبي المصري الذي قد قامت روابط بالتمهيد و التجهيز له على مدار الاربعة اشهر السابقه للمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020 و ذلك بعد ان قامت الشركة بالتعاقد مع افضل ١٠ لاعبين بمختلف الرياضات الاوليمبية و الذين لهم العديد من الانجازات على الصعيد المحلى والدولى .

و يضم الفريق الاوليمبي كل من هدايه ملاك ورضوى رضا بطلتى التايكوندو وسارة سمير بطلة رفع الاثقال وعلاء ابوالقاسم لاعب السلاح وبطلات الكاراتية جيانا فاروق وشيماء ابو اليزيد ومحمد ابراهيم بطل مصر في المصارعة واحمد قمر بطل مصر في الرماية ومصطفى الجمل بطل العاب القوى ومحمد طاهر بطل الفروسية .