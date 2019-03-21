رياضة | "روابط" تكشف عن الفريق الأوليمبي المشارك بأولمبياد طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "روابط" تكشف عن الفريق الأوليمبي المشارك بأولمبياد طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعلنت شركة روابط الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة عن الفريق الأوليمبي المصري الذي قد قامت روابط بالتمهيد و التجهيز له على مدار الاربعة اشهر السابقه للمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020 و ذلك بعد ان قامت الشركة بالتعاقد مع افضل ١٠ لاعبين بمختلف الرياضات الاوليمبية و الذين لهم العديد من الانجازات على الصعيد المحلى والدولى .
و يضم الفريق الاوليمبي كل من هدايه ملاك ورضوى رضا بطلتى التايكوندو وسارة سمير بطلة رفع الاثقال وعلاء ابوالقاسم لاعب السلاح وبطلات الكاراتية جيانا فاروق وشيماء ابو اليزيد ومحمد ابراهيم بطل مصر في المصارعة واحمد قمر بطل مصر في الرماية ومصطفى الجمل بطل العاب القوى ومحمد طاهر بطل الفروسية .
قال د. وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية ان تكوين فريق من افضل اللاعبين استغرق وقت و مجهود كبير و لكن لايضاهي المجهود الذي يتم بذله حاليا للقيام بالمهام المطلوبه خلال الفترة القادمه و ذلك للدفع بأبطال الفريق الأوليمبي المصري الى طوكيو ٢٠٢٠ ومع قرب انطلاق اولمبياد طوكيو نسعى في روابط حاليا لرفع درجة الاستعداد القصوى و ذلك للانطلاق بالفريق الاولمبي المصري كاملا الى طوكيو ٢٠٢٠ .
و اشار الملاح ان دعم و مساندة وزارة الشباب و الرياضة من خلال البروتوكول الذي تم توقيعه امس بين الطرفين و الذي يعد سابقه هي الاولى من نوعها يضيف الكثير لروابط الرياضية و اللاعبين متقدما بالشكر لمعالي وزير الشباب و الرياضة على المجهودات الكبيرة في خدمة الرياضة المصرية