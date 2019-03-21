رياضة | ريال مدريد يحدد بديل هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد بديل هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو نادي ريال مدريد في التعاقد مع البلجيكي ايدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏سكاي سبورت، إن ريال مدريد وضع البرازيلي فيليبي أندرسون لاعب ويست هام كخطة بديلة في حال فشل التعاقد مع هازارد.

واقتربت صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد من الفشل، وذلك بعد تاكيد العقوبة ضد النادي الإنجليزي بحرمانه من الإنتقالات لفترتي قيد قادمتين.

ويقدم البرازيلي فيليبي أندرسون موسما مميزا مع نادي ويست هام يونايتد في البريميرليج، حيث سجل 8 أهداف هذا الموسم، وصنع 4 أهداف لزملائه في الفريق.

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حرب باردة بين نوير وشتيجن

تعادل منتخب المانيا، ضد نظيره منتخب صربيا، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن استعدادات الفريقين في المباريات الودية ضمن التوقف الدولي للمنتخبات.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن هناك حرب باردة بين تير شتيجن، ومانويل نوير حارسي منتخب ألمانيا، وذلك مما كشفته مباراة صربيا الودية.

وان لم تكُن هناك تحية بين الاثنان عند التغيير ولم ينظروا لـ بعضهم، مما سلط الضوء على ذلك من قبل وسائل الاعلام الالمانية، والتي تؤكد على ان العلاقة بين الحارسين ليست جيدة.

وشارك تير شتيجن في الشوط الثاني من المباراة، على حساب مانويل نوير في الدقيقة 46 من الشوط الثاني.