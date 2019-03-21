رياضة | حرب باردة بين نوير وشتيجن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب باردة بين نوير وشتيجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل منتخب المانيا، ضد نظيره منتخب صربيا، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن استعدادات الفريقين في المباريات الودية ضمن التوقف الدولي للمنتخبات.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن هناك حرب باردة بين تير شتيجن، ومانويل نوير حارسي منتخب ألمانيا، وذلك مما كشفته مباراة صربيا الودية.

وان لم تكُن هناك تحية بين الاثنان عند التغيير ولم ينظروا لـ بعضهم، مما سلط الضوء على ذلك من قبل وسائل الاعلام الالمانية، والتي تؤكد على ان العلاقة بين الحارسين ليست جيدة.

وشارك تير شتيجن في الشوط الثاني من المباراة، على حساب مانويل نوير في الدقيقة 46 من الشوط الثاني.