رياضة | حرب باردة بين نوير وشتيجن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب باردة بين نوير وشتيجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعادل منتخب المانيا، ضد نظيره منتخب صربيا، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن استعدادات الفريقين في المباريات الودية ضمن التوقف الدولي للمنتخبات.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن هناك حرب باردة بين تير شتيجن، ومانويل نوير حارسي منتخب ألمانيا، وذلك مما كشفته مباراة صربيا الودية.
وان لم تكُن هناك تحية بين الاثنان عند التغيير ولم ينظروا لـ بعضهم، مما سلط الضوء على ذلك من قبل وسائل الاعلام الالمانية، والتي تؤكد على ان العلاقة بين الحارسين ليست جيدة.
وشارك تير شتيجن في الشوط الثاني من المباراة، على حساب مانويل نوير في الدقيقة 46 من الشوط الثاني.
إنتر ميلان يصدم ريال مدريد
أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن أزمة إيكاردي نجم فريق إنتر ميلان مع إدارة ناديه باتت على وشك الإنتهاء، وذلك بعد الاجتماع الحاسم الذي عقد في ميلانو.
ووفقا لصحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " الإيطالية الشهيرة فأن بيب ماروتا المدير التنفيذي للإنتر عقد اجتماعاً حاسماً مع وكيل اللاعب.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع عودة إيكاردي الى تدريبات الفريق غداً الخميس , لأول مرة منذ الأزمة التي نشبت بين اللاعب والنادي في 13 فبراير , وذلك حين تم سحب شارة القيادة منه ، مما يشير إلى اقتراب انتهاء الأزمة واستمراره مع الإنتر.
وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد أكدت في الساعات الماضية اقتراب إيكاردي من الانتقال لريال مدريد بعد تولي زيدان المهمة الفنية للفريق الملكي.