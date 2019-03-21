رياضة | تعرف علي تشكيل طنطا والمنصورة "قمة الدلتا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي تشكيل طنطا والمنصورة "قمة الدلتا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف استاد المنصورة مواجهة مرتقبة بين فريقي طنطا والمنصورة في الثالثة عصر اليوم، بالجولة 23 للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني، ينشر الخليج 365 الرياضي تشكيل القريقان.

أستقر أيمن المزين علي تشكيل طنطا وجاءت كالتالي:- في حراسة المرمى :- اسلام طارق

في خط الدفاع :- حسين رمضان، ومحمود مسعود، ومحمد الشاذلي، وأحمد فوزي.

في خط الوسط :- أحمد قطاوي، وحسام محمد، ومصطفي أمين، ومحمد علي.

في الهجوم :- اسماعيل بامبا، وعبدالرحمن الدح.

بينما أعلن "صبري المنياوي" علي تشكيل المنصورة وجاء كالأتي عاطف نصحي، وعبدالرحمن حسان، وأحمد فوزي، ونادر السيد، ومحمد نجاتي، وكريم بدير، وابراهيم اسامة، واسلام سلاري، وأحمد راشد، وهريسة، ومحمد فوزي تريكة.

يدير المبارة محمود عاشور حكما، ويعاونه رضا جبر و احمد لطفي ومحمد العتباني.