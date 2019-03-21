رياضة | ريال مدريد يبدأ رحلة تسويق المعارين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يبدأ رحلة تسويق المعارين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الميركاتو الصيفي مبكرا في ريال مدريد، وللقيام بالثورة التي ينوي زيدان أن يحدثها يجب عليه أولاً إفساح المجال لبعض اللاعبين الكبار الذين تمت اعارتهم في بداية الموسم الحالي بعدم العودة مرة أخرى.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ABC، ٱن من بينهم هؤلاء اللاعبين كوفاسيتش المعار لنادي تشيلسي، وخاميس رودريجيز، والذين يتعين عليهم العودة في يوليو.

‏ويغادر خاميس في السنة الثانية من الاعارة في ألمانيا، ولكن بايرن ليس واضحًا بشأن خيار شراء النجم الكولومبي وريال مدريد يفكر بعرض خاميس مقابل 70 مليون يورو.

‏وسيحدث شيء مشابه مع الكرواتي كوفاسيتش، والذي أراد بالفعل المغادرة في الصيف الماضي بسبب قلة الفرص، وكان لدى ريال مدريد تفاصيل تركه على سبيل الإعارة في نادي تشيلسي، قبل أن يكون لاعب غير مقنع هناك.

لكن هذه المرة سيبحث النادي عن بيعه، ويبلغ سعر كوفاسيتش بالسوق أيضًا حوالي 70 مليون يورو، ووكلاهما من شأنه أن يترك مبلغًا في خزائن النادي بقيمة 140 مليون، وهو مبلغ مثالي للقيام بتوقيع رائع.

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