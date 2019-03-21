رياضة | صور بروتوكول الأهلي ووزارة التربية والتعليم مع بنك المعرفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور بروتوكول الأهلي ووزارة التربية والتعليم مع بنك المعرفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بروتوكول تعاون مع بنك المعرفة المصري تحت شعار "من أجل مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر".

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وحضر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مراسم توقيع البروتوكول.

وأهدى محمود الخطيب لوزير التربية والتعليم قميص النادي الأهلي محفورًا عليه اسمه في المؤتمر الصحفي للإعلان عن البروتوكول.