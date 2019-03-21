رياضة | مدافع المقاولون العرب يخضع لعملية جراحية في الأنف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع المقاولون العرب يخضع لعملية جراحية في الأنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع أحمد الشيمي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لإجراء عملية جراحية عاجلة اليوم الخميس بعد تعرضه لكسر في الأنف خلال المباراة التي جمعت المقاولون بالزمالك، أمس في الدوري العام.

وحرص محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف على الكرة بزيارة اللاعب والاطمئنان عليه وهو ما قام به الجهاز الفني بالكامل وباقي اللاعبين وسيحصل اللاعب على فترة راحة قبل تحديد برنامج تأهيلي له.

وحصل الفريق على راحة لمدة يومين، عقب التعادل مع الزمالك، بهدفين لكل فريق بالمباراة التي أقيمت أمس ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين، على أن يبدأ تدريباته بعد غدٍ السبت استعدادًا لمباراة المصري، بالدوري الممتاز.

لجنة الحكام تشكو رئيس الزمالك للجنة القيم

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استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، على تقديم مذكرة ضد رئيس الزمالك لدى لجنة القيم بعد تصريحاته وهجومه على اللجنة.

وشن رئيس الزمالك، هجومًا حادًا على الحكم الدولي محمد الحنفي، الذي أدار لقاء الأبيض مع المقاولون أمس ضمن لقاءات الدوري الممتاز.

وتنوي اللجنة تقديم المذكرة خلال ساعات قليلة لاتخاذ موقف تجاه رئيس الزمالك بعد تصريحاته أمس التي نالت من الحكم محمد الحنفي، ومن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام.

وكان الزمالك تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.