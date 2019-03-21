رياضة | صراع ناري بين قطبي ميلان على صفقة الكالتشيو

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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الخميس من العاصمة الإيطالية روما أن ناديي ميلان وغريمه التفليدي واللدود إنتر يرغبان في الحصول على خدمات رودريجو دي بول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أودينيزي الأيطالي.

ويرغب الميلان والانتر في الحصول على خدمات متوسط ميدان أودينيزي من أجل تدعيم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وبدأت إدارة الروسونيري في تقديم مبلغ 25 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب بالإضافة إلى مبلغ 10 مليون يورو على شكل مكافآت.

كما وضعت إدارة ميلان على طاولة أودينيزي أحد النجوم الشباب من الفريق للحصول على دي بول واحد من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الايطالي هذا الموسم ومن المنتظر أن يصل وكيله إلى إيطاليا في وقت لاحق من الشهر الجاري لمناقشة جميع البنود الخاصة بالعقد.