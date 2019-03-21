زلاتان إبراهيموفيتش يكشف عن موقف محرج له مع مورينيو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، عن أحد المواقف التي جمعته بالمدرب البرتغالي جوزية مورينيو، عندما كان يلعب تحت قيادته في فريق إنتر ميلان الإيطالي.

إبرهيموفيتش كان قد تدرب تحت قيادة جوزه مورينيو في إنترميلان الإيطالي من 2008 حتى 2010، قبل أن ينتقل إلى برشلونة، ويعود تحت قيادة جوزية من جديد في 2016 مع مانشستر يونايتد.

صحيفة “ميرور” البريطانية، نقلت تصريحات عن زلاتان إبراهيموفيتش عن أحد المواقف التي عاشها مع مورينيو حينما كان الثنائي مع “النيرازوري”.. وقال زلاتان: أخبرني مورينيو أن أشعر بالخزي بعد أن توجت بجائزة أفضل لاعب في إيطاليا.. انتقدني أمام وسائل الإعلام، وكانوا يقولون إن مورينيو منفتح جداً على وسائل الإعلام في إيطاليا بشأن لاعبيه، وكنت واحداً منهم.

النجم السويدي أضاف، جاء لي وأخبرني أنني لا أستحق الجائزة التي حصلت عليها، كأفضل لاعب في إيطاليا، ويجب عليّ أن أشعر بالخزي، من التقدم على المنصة واستلام تلك الجائزة.. وبعدما تسلمت الجائزة قبل بداية الدور الثاني، قلت لنفسي عليّ أن أظهر له الأفضل والمزيد في الجزء المتبقي من الموسم، لكي أقنعه بأنني أفضل لاعب في إيطاليا.