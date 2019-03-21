إيقاف الحكم محمد الحنفي بعد أزمة الزمالك والمقاولون

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تحرير:كريم أحمد ٢١ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

الزمالك أمام المقاولون العرب

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، إيقاف الحكم الدولي محمد الحنفي، ومساعده سامي هلهل لمدة شهر، وعلمت «التحرير»، أن اللجنة اتفقت على استبعاد الحنفي وهلهل من مباريات الدوري المصري الممتاز لمدة شهر، بعد القرارات الجدلية التي اتخذها الحنفي الذي أدار مواجهة الزمالك أمام المقاولون العرب، أمس الأربعاء، وانتهت بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ25 للدوري الممتاز، بجانب احتساب هلهل تسللا على أحمد علي مهاجم المقاولون من منتصف الملعب.

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وكشف مصدر مسئول بالجبلاية، أن لجنة الحكام تنوي تقديم مذكرة رسمية للجنة القيم، ضد رئيس الزمالك، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، إن اللجنة ستقدم مذكرة تتضمن هجوم رئيس الزمالك، على لجنة الحكام، وعلى الحكم محمد الحنفي. وشهدت مباراة الزمالك والمقاولون جدلًا تحكيميا، بسبب