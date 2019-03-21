انت الان تتابع إيقاف الحكم محمد الحنفي بعد أزمة الزمالك والمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٢١ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
الزمالك أمام المقاولون العرب
قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، إيقاف الحكم الدولي محمد الحنفي، ومساعده سامي هلهل لمدة شهر، وعلمت «التحرير»، أن اللجنة اتفقت على استبعاد الحنفي وهلهل من مباريات الدوري المصري الممتاز لمدة شهر، بعد القرارات الجدلية التي اتخذها الحنفي الذي أدار مواجهة الزمالك أمام المقاولون العرب، أمس الأربعاء، وانتهت بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ25 للدوري الممتاز، بجانب احتساب هلهل تسللا على أحمد علي مهاجم المقاولون من منتصف الملعب.
وكشف مصدر مسئول بالجبلاية، أن لجنة الحكام تنوي تقديم مذكرة رسمية للجنة القيم، ضد رئيس الزمالك، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، إن اللجنة ستقدم مذكرة تتضمن هجوم رئيس الزمالك، على لجنة الحكام، وعلى الحكم محمد الحنفي. وشهدت مباراة الزمالك والمقاولون جدلًا تحكيميا، بسبب
وشهدت مباراة الزمالك والمقاولون جدلًا تحكيميا، بسبب بعض القرارات، التي كان أهمها عدم احتساب ركلة جزاء للأبيض بعد لمس الكرة يد مدافع المقاولون، واحتساب أخرى لصالح أحمد علي مهاجم ذئاب الجبل.
وكان رئيس الزمالك، قد قال في تصريحات تليفزيونية: «ما حدث مهزلة تحكيمية أمام المقاولون العرب.. بعد الذي حدث لن يدير حكام مصريون أي مباراة للزمالك في الدوري حتى نهاية الموسم.. سنستقدم حكاما أجانب لكل مبارياتنا في الدوري»، مضيفًا: «إذا خرج عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام ودافع عن حكم لقاء اليوم، فهو إما فاسد أو جبان».
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف الحكم محمد الحنفي بعد أزمة الزمالك والمقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.