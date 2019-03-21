الشناوي يكشف كيف شارك مصابًا أمام بطل الجزائر (حوار)

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بعد تعرضه لإصابة في كاحل القدم توقع الجميع ابتعاده عن مواجهة الأهلي المصيرية أمام بطل الجزائر بدوري الأبطال لكنه تحامل على نفسه وشارك في اللقاء رغم عدم اكتمال شفائه

يعد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واحدًا من نجوم الفريق بعدما دافع عن عرين الأهلي بشكل رائع خلال الفترة الماضية، وكان له دور مع باقي زملائه بالفريق في مسيرة الانتصارات المحلية والإفريقية الأخيرة، وبعد تعرضه لإصابة في كاحل القدم توقع معها الجميع ابتعاده عن مواجهة القلعة الحمراء، أمام نظيره شبيبة الساورة الجزائري المصيرية في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لكنه تحامل على نفسه وشارك في اللقاء رغم عدم اكتمال شفائه.

الشناوي تحدث في حوار للموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن رؤيته لمشوار الفريق في دوري الأبطال الإفريقي، وحلم استعادة عرش القارة، وكيف شارك مُصابًا أمام بطل الجزائر وتوقعاته لمصير الفريق في الدوري وغيرها من التفاصيل والقضايا في السطور التالية.. - في البداية.. كيف ترى التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال؟ خطوة



- في البداية.. كيف ترى التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال؟خطوة مهمة للغاية في مشوار استعادة دوري أبطال إفريقيا الذي يبقى هدفًا مهما بالنسبة لنا هذا الموسم ونتطلع لتحقيقه، خاصة بعد الظروف الصعبة التي مر بها الفريق قبل الجولة الختامية أمام شبيبة الساورة الجزائري، ولكن في النهاية حققنا هدف هذه المرحلة وقطعنا تذكرة التأهل إلى ربع النهائي.

- وماذا عن مواجهة صن داونز في ربع النهائي؟بالتأكيد مواجهة صعبة للغاية، ولكنْ لدينا هدف واضح ومحدد، وهو السير خطوة خطوة والتعامل مع كل مرحلة بشكل جيد جدا؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو الوصول إلى منصة التتويج ورفع كأس إفريقيا.

- وماذا عن صن داونز بالتحديد؟فريق قوي ويمتلك عناصر مميزة، كما أنه يمتلك خبرة كبيرة بالبطولات الإفريقية، وصعوده إلى ربع النهائي يؤكد ذلك، ولكن نحن في الأهلي دائما نحترم جميع المنافسين، ولا ننظر إلا لهدف واحد وهو الفوز وحصد البطولات.

هل كنت واثقًا من التأهل؟نعم .. رغم كل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق، ومنها الخسارة أمام سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي، لكن كانت لدينا ثقة ورغبة قوية في استكمال المشوار، وتحدثنا جميعًا قبل مباراة شبيبة الساورة التي شهدت تفوقنا بثلاثية نظيفة منحتنا بطاقة التأهل.



- ماذا عن كواليس تجهيزك للمشاركة في مباراة شبيبة الساورة؟القصة باختصار أننا بعد العودة من الكونغو عقب خوض مباراة فيتا كلوب في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات، كان لدينا هدف واحد ومحدد بالتنسيق مع الجهاز الطبي والكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى، وهو التخلص تدريجيا من «الورم» الموجود في كاحل القدم، وأمام هذا الأمر كنت أخوض جلستين في اليوم الواحد؛ حتى تخلصت تدريجيا من الورم، وشاركت في أول مران على ركبتي حيث شعرت بالآلام، ولكن كنت قادرًا على خوض المباراة، رغم عدم اكتمال الشفاء تمامًا.

- وماذا عن طلبك المشاركة أساسيا أمام بطل الجزائر رغم إصابتك؟نعم.. طلبت هذا الأمر، وتحدثت مع الجهاز الفني عن رغبتي في المشاركة أساسيا في مباراة شبيبة الساورة رغم عدم اكتمال شفائي تمامًا، وفي مثل هذه المواقف الحاسمة الأهلي يكون بحاجة لكل اللاعبين، ومن ثم تمسكت برغبتي في المشاركة، وهو ما حدث، فعندما وضعت قدمي على أرضية الملعب يوم المباراة وشعرت أنني قادر على الوجود أساسيا، وشاركت في اللقاء رغم استمرار آلام الأنكل.

- متى تم الاستقرار رسميا على مشاركتك أساسيا في المباراة؟صباح يوم المباراة تم إنهاء الأمر بإبلاغي بوجودي أساسيا أمام شبيبة الساورة.

- تعرضت للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة شبيبة الساورة.. حدثنا عما حدث؟

حدث هذا فعلا.. فقد تلقيت كدمة في وجهي، ولكن لم تؤثر على شيء، وكل ما يمكن قوله هو أنني كنت متمسكًا بالوجود في تلك المباراة، خاصة في ظل الموقف الصعب الذي كنا نوجد فيه في حسابات المجموعة قبل الفوز والتأهل.

- ما قراءتك لمستقبل الأهلي في دوري الأبطال هذا الموسم؟

نجحنا في الوصول إلى ربع النهائي، ولدينا رغبة قوية بالطبع في مصالحة جماهير الأهلي التي نعلم غضبها؛ بسبب خسارة اللقب في آخر نسختين في المباراة النهائية، وهذه المرة لن نتراجع عن حلم استعادة عرش إفريقيا.

- من تتوقع وصوله إلى نهائي البطولة ومنافسة الأهلي؟المنافسة ستنحصر بين الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي.



- البعض بدأ يشعر بالقلق بعد إصابتك وقبلها إصابة شريف إكرامي ومع وجود علي لطفي وحيدًا في القائمةحراسة مرمى الأهلي بخير، وجميعًا نقاتل من أجل الحفاظ على عرين النادي الأهلي؛ وسواء شاركت أنا أو وجد شريف إكرامي أو علي لطفي، فإننا جميعًا جاهزون تمامًا لحماية مرمى الفريق في جميع البطولات، وأكبر دليل على ذلك أنه بعد إصابة إكرامي وإصابتي في مباراة فيتا كلوب وجد علي لطفي، وظهر بشكل أكثر من رائع، وكان قادرًا أيضا على الوجود أساسيا في مباراة شبيبة الساورة الجزائري، خاصة أننا جميعًا جاهزون للمباريات، ونتدرب بشكل أكثر من رائع الفترة الماضية تحت قيادة الكابتن طارق سليمان الذي يبذل جهودًا كبيرة معنا منذ عودته للعمل في الجهاز الفني.

- دعنا ننتقل للحديث عن مباراة القمة أمام الزمالكبالطبع مباراة مهمة ولها حسابات خاصة، فالقمة تعد بطولة في حد ذاتها، ونحن جاهزون للفوز بها؛ من أجل قطع خطوة كبيرة نحو التتويج بالدوري.

- ماذا عن المنافسة على الدوري؟الدوري ما زال في الملعب ولم ينته بعدُ، ولدينا 13 مباراة سنتعامل معها على أنها لقاءات كؤوس، للفوز بها وعدم التعثر -مع تعثر المنافس- سيقودنا للحفاظ على اللقب المحلي الذي أثق بشدة في الاحتفاظ به.

- هل ستكون جاهزًا لمباراة الزمالك؟إن شاء الله.. الآن أستكمل برنامجي التأهيلي للتعافي تماما من آلام الأنكل، حيث من المنتظر أن أعود خلال 48 ساعة للوجود في التدريبات الجماعية في الملعب؛ من أجل إعلان جاهزيتي بشكل تام لمباراة القمة أمام الزمالك.

- ما أبرز الاختلافات من وجهة نظرك هذا الموسم في الدوري عن المواسم السابقة؟الموسم الحالي يشهد منافسة شرسة بين جميع الفرق، خاصة أن الجميع قام بتدعيم صفوفه جيدًا، وهو ما يزيد من صعوبة المنافسة، مع رغبة الأندية في الفوز وتحقيق مراكز متقدمة في البطولة، كما أننا كنا نعاني من الإجهاد؛ بسبب تلاحم المواسم وضغط المباريات على المستويين المحلي والإفريقي، ولكن الأمور الآن أصبحت أفضل كثيرًا بعد اقترابنا من استرداد قمة الدوري، ومع خطواتنا الناجحة الثابتة في البطولة الإفريقية التي نتعهد لجماهير الأهلي بأنها ستعود للجزيرة في نسختها الحالية.

- ماذا عن مارتن لاسارتي؟مدرب متميز يجيد التعامل مع اللاعبين على كل الأصعدة، كما أنني تدربت مع العديد من المدربين، ولكن لاسارتي يبقي مميزًا عنهم في الطابع الحماسي الذي يمتاز به ومع سعيه دائمًا لـ«تفويق» اللاعبين في اللحظات التي يكون البعض محتاجا لهذا الأمر فيها، وبكل الأحوال الأمور أصبحت أفضل كثيرًا في هذه المرحلة محليا وإفريقيا.

-أخيرًا.. البعض يتحدث عن اللمسة الجمالية التي أضافها لاسارتي إلى أداء الأهلي.. كيف ترى ذلك؟لاسارتي يبذل مجهودا كبيرا مع الفريق في التدريبات والمحاضرات الفنية والنظرية، وهناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين لتحقيق أهدافنا هذا الموسم بحصد الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال. الشناوي تحدث في حوار للموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن رؤيته لمشوار الفريق في دوري الأبطال الإفريقي، وحلم استعادة عرش القارة، وكيف شارك مُصابًا أمام بطل الجزائر وتوقعاته لمصير الفريق في الدوري وغيرها من التفاصيل والقضايا في السطور التالية..- في البداية.. كيف ترى التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال؟خطوة مهمة للغاية في مشوار استعادة دوري أبطال إفريقيا الذي يبقى هدفًا مهما بالنسبة لنا هذا الموسم ونتطلع لتحقيقه، خاصة بعد الظروف الصعبة التي مر بها الفريق قبل الجولة الختامية أمام شبيبة الساورة الجزائري، ولكن في النهاية حققنا هدف هذه المرحلة وقطعنا تذكرة التأهل إلى ربع النهائي.- وماذا عن مواجهة صن داونز في ربع النهائي؟بالتأكيد مواجهة صعبة للغاية، ولكنْ لدينا هدف واضح ومحدد، وهو السير خطوة خطوة والتعامل مع كل مرحلة بشكل جيد جدا؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو الوصول إلى منصة التتويج ورفع كأس إفريقيا.- وماذا عن صن داونز بالتحديد؟فريق قوي ويمتلك عناصر مميزة، كما أنه يمتلك خبرة كبيرة بالبطولات الإفريقية، وصعوده إلى ربع النهائي يؤكد ذلك، ولكن نحن في الأهلي دائما نحترم جميع المنافسين، ولا ننظر إلا لهدف واحد وهو الفوز وحصد البطولات.هل كنت واثقًا من التأهل؟نعم .. رغم كل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق، ومنها الخسارة أمام سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي، لكن كانت لدينا ثقة ورغبة قوية في استكمال المشوار، وتحدثنا جميعًا قبل مباراة شبيبة الساورة التي شهدت تفوقنا بثلاثية نظيفة منحتنا بطاقة التأهل.- ماذا عن كواليس تجهيزك للمشاركة في مباراة شبيبة الساورة؟القصة باختصار أننا بعد العودة من الكونغو عقب خوض مباراة فيتا كلوب في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات، كان لدينا هدف واحد ومحدد بالتنسيق مع الجهاز الطبي والكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى، وهو التخلص تدريجيا من «الورم» الموجود في كاحل القدم، وأمام هذا الأمر كنت أخوض جلستين في اليوم الواحد؛ حتى تخلصت تدريجيا من الورم، وشاركت في أول مران على ركبتي حيث شعرت بالآلام، ولكن كنت قادرًا على خوض المباراة، رغم عدم اكتمال الشفاء تمامًا.- وماذا عن طلبك المشاركة أساسيا أمام بطل الجزائر رغم إصابتك؟نعم.. طلبت هذا الأمر، وتحدثت مع الجهاز الفني عن رغبتي في المشاركة أساسيا في مباراة شبيبة الساورة رغم عدم اكتمال شفائي تمامًا، وفي مثل هذه المواقف الحاسمة الأهلي يكون بحاجة لكل اللاعبين، ومن ثم تمسكت برغبتي في المشاركة، وهو ما حدث، فعندما وضعت قدمي على أرضية الملعب يوم المباراة وشعرت أنني قادر على الوجود أساسيا، وشاركت في اللقاء رغم استمرار آلام الأنكل.- متى تم الاستقرار رسميا على مشاركتك أساسيا في المباراة؟صباح يوم المباراة تم إنهاء الأمر بإبلاغي بوجودي أساسيا أمام شبيبة الساورة.- تعرضت للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة شبيبة الساورة.. حدثنا عما حدث؟حدث هذا فعلا.. فقد تلقيت كدمة في وجهي، ولكن لم تؤثر على شيء، وكل ما يمكن قوله هو أنني كنت متمسكًا بالوجود في تلك المباراة، خاصة في ظل الموقف الصعب الذي كنا نوجد فيه في حسابات المجموعة قبل الفوز والتأهل.- ما قراءتك لمستقبل الأهلي في دوري الأبطال هذا الموسم؟نجحنا في الوصول إلى ربع النهائي، ولدينا رغبة قوية بالطبع في مصالحة جماهير الأهلي التي نعلم غضبها؛ بسبب خسارة اللقب في آخر نسختين في المباراة النهائية، وهذه المرة لن نتراجع عن حلم استعادة عرش إفريقيا.- من تتوقع وصوله إلى نهائي البطولة ومنافسة الأهلي؟المنافسة ستنحصر بين الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي.- البعض بدأ يشعر بالقلق بعد إصابتك وقبلها إصابة شريف إكرامي ومع وجود علي لطفي وحيدًا في القائمةحراسة مرمى الأهلي بخير، وجميعًا نقاتل من أجل الحفاظ على عرين النادي الأهلي؛ وسواء شاركت أنا أو وجد شريف إكرامي أو علي لطفي، فإننا جميعًا جاهزون تمامًا لحماية مرمى الفريق في جميع البطولات، وأكبر دليل على ذلك أنه بعد إصابة إكرامي وإصابتي في مباراة فيتا كلوب وجد علي لطفي، وظهر بشكل أكثر من رائع، وكان قادرًا أيضا على الوجود أساسيا في مباراة شبيبة الساورة الجزائري، خاصة أننا جميعًا جاهزون للمباريات، ونتدرب بشكل أكثر من رائع الفترة الماضية تحت قيادة الكابتن طارق سليمان الذي يبذل جهودًا كبيرة معنا منذ عودته للعمل في الجهاز الفني.- دعنا ننتقل للحديث عن مباراة القمة أمام الزمالكبالطبع مباراة مهمة ولها حسابات خاصة، فالقمة تعد بطولة في حد ذاتها، ونحن جاهزون للفوز بها؛ من أجل قطع خطوة كبيرة نحو التتويج بالدوري.- ماذا عن المنافسة على الدوري؟الدوري ما زال في الملعب ولم ينته بعدُ، ولدينا 13 مباراة سنتعامل معها على أنها لقاءات كؤوس، للفوز بها وعدم التعثر -مع تعثر المنافس- سيقودنا للحفاظ على اللقب المحلي الذي أثق بشدة في الاحتفاظ به.- هل ستكون جاهزًا لمباراة الزمالك؟إن شاء الله.. الآن أستكمل برنامجي التأهيلي للتعافي تماما من آلام الأنكل، حيث من المنتظر أن أعود خلال 48 ساعة للوجود في التدريبات الجماعية في الملعب؛ من أجل إعلان جاهزيتي بشكل تام لمباراة القمة أمام الزمالك.- ما أبرز الاختلافات من وجهة نظرك هذا الموسم في الدوري عن المواسم السابقة؟الموسم الحالي يشهد منافسة شرسة بين جميع الفرق، خاصة أن الجميع قام بتدعيم صفوفه جيدًا، وهو ما يزيد من صعوبة المنافسة، مع رغبة الأندية في الفوز وتحقيق مراكز متقدمة في البطولة، كما أننا كنا نعاني من الإجهاد؛ بسبب تلاحم المواسم وضغط المباريات على المستويين المحلي والإفريقي، ولكن الأمور الآن أصبحت أفضل كثيرًا بعد اقترابنا من استرداد قمة الدوري، ومع خطواتنا الناجحة الثابتة في البطولة الإفريقية التي نتعهد لجماهير الأهلي بأنها ستعود للجزيرة في نسختها الحالية.- ماذا عن مارتن لاسارتي؟مدرب متميز يجيد التعامل مع اللاعبين على كل الأصعدة، كما أنني تدربت مع العديد من المدربين، ولكن لاسارتي يبقي مميزًا عنهم في الطابع الحماسي الذي يمتاز به ومع سعيه دائمًا لـ«تفويق» اللاعبين في اللحظات التي يكون البعض محتاجا لهذا الأمر فيها، وبكل الأحوال الأمور أصبحت أفضل كثيرًا في هذه المرحلة محليا وإفريقيا.-أخيرًا.. البعض يتحدث عن اللمسة الجمالية التي أضافها لاسارتي إلى أداء الأهلي.. كيف ترى ذلك؟لاسارتي يبذل مجهودا كبيرا مع الفريق في التدريبات والمحاضرات الفنية والنظرية، وهناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين لتحقيق أهدافنا هذا الموسم بحصد الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال.

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