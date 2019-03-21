شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه جمهورية شبين وديًا استعدادًا لمباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تقرر خوض مباراة ودية في الثالثة عصر غدٍ الجمعة أمام جمهورية شبين.

وتأتي ودية الأهلي أمام شبين غدا؛ استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 30 مارس الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.