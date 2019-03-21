شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن حسنية أغادير منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أوقعت قرعة ربع نهائي مسابقة الكونفيدرالية الأفريقية، فريق نادي الزمالك في مواجهة نظيره حسنية أغادير المغربي، بحيث يقام لقاء الذهاب في المغرب في السابع من أبريل المقبل، على أن يكون لقاء الإياب بالقاهرة في الرابع عشر من الشهر ذاته.

وكان الزمالك تأهل لربع النهائي عقب تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما صعد بطل المغرب باحتلاله المركز الثاني بمجموعته بـ 8 نقاط خلف مواطنه المتصدر نهضة البركان.

ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن حسنية أغادير المغربي

النادي تأسس في عام 1946 من قبل بعض الوطنيين المغربيين ردا على تكوين الفرنسيين بعض الأندية والفرق الكروية.

النادي ينتمي لمدينة أغادير المغربية والتي تشتهر بساحل سوس، حيث كا من المقترح أن يتم تسمية النادي بـ "نضال منطقة سوس الساحلية" قبل أن يستقر مؤسسوه على الاسم الحالي.

شعار فريق حسنية أغادير باللون الأبيض والأحمر ويرمز إلى الوطن والسلم، وتم إضافة بعض الرموز الأمازيغية إلى شعار النادي في عام 2013 نظراً لانتماء النادي لإقليم سوس الأمازيغي.

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ويُلقب النادي بـ"غزال سوس" نسبةً إلى المنطقة والإقليم المنتمي له بمدينة أغادير.

كان فريق حسنية أغادير يخوض مبارياته على ملعب الانبعاث الذي تم تأسيسه في عام 1947 قبل أن يحول قبلته في عام 2009 إلى ملعب أدرار والذي يسع لـ 46 ألف مشجع.

حنسية أغادير يمتلك في جعبته لقبين هما الدوري المغربي الممتاز في موسمي 2001-2002 و 2002-2003، وتساوى بهما في عدد ألقاب كل من الكوكب المراكشي والمغرب التطواني صاحبي اللقبين بالمسابقة المغربية.

شارك حسنية أغادير بمنافسات دوري أبطال أفريقيا في مرتين الأولى نسخة 2003 وبلغ خلالها دور الـ 16 قبل الوداع على يد أسيك الايفواري، والثانية في نسخة 2004 وودع منافساتها من دور الـ 32 على يد النجم الساحلي التونسي، كما شارك في الكونفيدرالية في مناسبة وحيدة قبل مشاركته الحالية وخرج من دور الـ 16 الأول على يد دولفين النيجيري.

ويتولى الأرجنتيني ميجيل جاموندي، صاحب الـ 52 عاماً، القيادة الفنية لفريق أغادير ويقود الفريق للمركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة المغربية هذا الموسم برصيد 30 نقطة من 20 مباراة وللفريق مباراتين مؤجلتين.

يمتلك أغادير رقماً مميزاً خلال مشاركته بنسخة 2004 بدوري أبطال أفريقيا بتحقيق فوز كاسح على حساب نصر السيخة الموريتاني بنتيجة (7/0) في ذهاب الدور التمهيدي للمسابقة.

أغادير سبق له خوض مواجهة وحيدة أمام الأندية المصرية، كانت على المستوى الإقليمي ببطولة دوري أبطال العرب نسخة 2004 حيث قابل الأهلي في دور الـ 32 وتعادلا سلبياً في المغرب وفاز بطل مصر بثلاثية في القاهرة.