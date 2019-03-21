شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لثلاثي الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى أحمد حمودي ووليد سليمان وحمدي فتحي، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش.

وشارك حمودي في جزء من تدريبات الكرة صباح اليوم قبل أن يستكمل المران بالتأهيل البدني.

بينما قام الثنائي سليمان وفتحي، بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات التأهيلية؛ تمهيدا لعودتهما من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك القادمة المقرر لها يوم 30 مارس الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحدد إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.