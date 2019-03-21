زيدان يحدد بديل هازارد من البريميرليج

وضع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، خطة بديلة في حال فشلت فكرة التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن ريال مدريد وجد بديل هازارد في الدوري الإنجليزي، وهو البرازيلي فيليبي أندرسون، نجم وست هام، الذي يمتلك مقومات مميزة، وسيكون مناسبًا لخطة زيدان.

وتقدم ريال مدريد بعرض إلى تشيلسي مقابل 60 مليون إسترليني من أجل الحصول على خدمات هازارد خلال الأيام الماضية، لكن النادي الإنجليزي رفض العرض، وتمسك بالنجم البلجيكي بسبب صعوبة تعويضه خاصة في ظل العقوبة المفروضة على البلوز بالحرمان من التعاقد لفترتي تعاقد.

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وأشارت الشبكة إلى أن ريال مدريد سيدفع ما يقرب من 65 مليون إسترليني في حال أراد التعاقد مع أندرسون من وست هام، الذي جاء للنادي اللندني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 33.5 مليون إسترليني، من لاتسيو الإيطالي.

وشارك أندرسون في 31 مباراة بالبريميرليج هذا الموسم سجل فيهم 8 أهداف، وصنع 6 آخرين لزملائه، لكنه لم يسجل أي هدف في 2019 حتى الآن بالدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن زيدان تولى تدريب ريال مدريد منتصف مارس / آذار الجاري، خلفا للأرجنتيني سانتياجو سولاري بعد فقدان فرصة الفوز بأي لقب هذا الموسم.