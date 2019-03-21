فريق أرسنال يتوجه إلى دبي على طائرة الإمارات A380 بملصق خاص

استقل لاعبو فريق أرسنال الانجليزي لكرة القدم اليوم إحدى طائرات الإمارات A380 من مطار لندن هيثرو، قادمين إلى دبي لخوض مباراة ودية مع فريق نادي النصر الرياضي والمشاركة في الافتتاح الرسمي لاستاد آل مكتوم يوم 26 مارس.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، تحمل الطائرة على هيكلها الخارجي ملصقًا جديدًا يظهر فيه عدد من نجوم الفريق الأول.

وأضافت أنه وأثناء تواجدهم في دبي سيدخل لاعبو أرسنال أيضًا في معسكر تدريبي للتعود على اللعب في الطقس الحار وذلك استعدادًا للأسابيع الأخيرة من موسم كرة القدم الحالي.

ولفتت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها أرسنال، بكامل لاعبيه، دبي مقر راعيه طيران الإمارات، التي ستتيح للمشجعين في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستمتاع عن قرب بأداء نجوم فريقهم الذي يعد واحدًا من أشهر أندية كرة القدم في العالم.