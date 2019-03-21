دورتموند يدخل في منافسة مع البايرن لتعويض سانشو

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن دورتموند وضع نجم تشيلسي الشاب كالوم هودسون أودوي لتعويض رحيل سانشو المتوقع إلى مانشستر يونايتد مع نهاية الموسم الجاري مقابل 100 مليون إسترليني.
وبذلك سيدخل دورتموند في منافسة مع بايرن ميونخ، الذي يعتبر أبرز المهتمين بالشاب أودوي منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية.وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن دورتموند سيطلب 70 مليون جنيه إسترليني، من أجل التخلي عن خدمات لاعبه الشاب.
ولم يحصل سانشو على فرصة اللعب مع الفريق الأول لمانشستر سيتي، ورحل عن قلعة الاتحاد، في أغسطس/ آب 2017، لينتقل إلى صفوف بوروسيا دورتموند، حيث أصبح لاعبًا أساسيًا بين صفوفه.
يذكر أن سانشو تمكن هذا الموسم من إحراز 9 أهداف وتقديم 17 تمريرة حاسمة مع بوروسيا دورتموند.
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