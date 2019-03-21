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دورتموند يدخل في منافسة مع البايرن لتعويض سانشو

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بدأ بوروسيا دورتموند في تجهيز البديل لنجمه الإنجليزي جادون سانشو، الذي بات على مشارف الخروج من البوندسليجا، والعودة إلى موطنه في البريميرليج مع بداية الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن دورتموند وضع نجم الشاب كالوم هودسون أودوي لتعويض رحيل سانشو المتوقع إلى مانشستر يونايتد مع نهاية الموسم الجاري مقابل 100 مليون إسترليني.

وبذلك سيدخل دورتموند في منافسة مع بايرن ميونخ، الذي يعتبر أبرز المهتمين بالشاب أودوي منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن دورتموند سيطلب 70 مليون جنيه إسترليني، من أجل التخلي عن خدمات لاعبه الشاب.

ولم يحصل سانشو على فرصة اللعب مع الفريق الأول لمانشستر سيتي، ورحل عن قلعة الاتحاد، في أغسطس/ آب 2017، لينتقل إلى صفوف بوروسيا دورتموند، حيث أصبح لاعبًا أساسيًا بين صفوفه.

يذكر أن سانشو تمكن هذا الموسم من إحراز 9 أهداف وتقديم 17 تمريرة حاسمة مع بوروسيا دورتموند.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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