شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس المنظمة الدولية للإبل.. وبن حثلين رئيساً لها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أُعلن عن تأسيس المنظمة الدولية للإبل، اليوم (الخميس)، ومقرها العاصمة الرياض، خلال اجتماع الجمعية التأسيسية الأولى للمنظمة بحضور ممثلي 96 دولة على مستوى العالم، إذ تم تزكية الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيسًا للمنظمة لمدة خمسة أعوام.

وأكد أعضاء الجمعية التأسيسية للمنظمة الدولية للإبل خلال اجتماعهم أهمية صدور «ميثاق الرياض»، الذي شدد على أن الإبل تمثل أهمية في تاريخ المجتمع الدولي، ولارتباطها بالتراث والثقافة في دول العالم، ولأهمية رعاية الإبل والمهتمين بها، فإن جهود المنظمة الدولية للإبل ستعمل على التأكيد على أن الإبل وأنشطتها هي أداة للتفاهم المتبادل والصداقة والإسهام في بناء المجتمعات ورعاية أفرادها. إضافة إلى تعزيز وتطوير الجوانب المعنوية والمعرفية والفنية والمهارات الأساسية للإبل وأنشطتها، والارتقاء بمستوى أعضائها وجميع ممارسي أنشطة الإبل من جميع النواحي الفنية، والثقافية، والاجتماعية، وتنمية المواهب في مجال الإبل وأنشطتها وصناعتها وعلومها، وتضمن الميثاق توطيد العلاقات الطيبة مع المنظمات والمؤسسات واللجان والاتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية والمنظمات الأهلية المتخصصة في الإبل، ونشر وتوسيع قاعدة ممارسة وتجهيزات ومواقع أنشطة الإبل في جميع أنحاء العالم، وتسهيل سبل ممارستها وإيجاد المواقع المناسبة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص في كل دولة.

وأكد الميثاق على أهمية المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية لممارسة أنشطة الإبل وإقرار القواعد والنظم اللازمة لذلك، وفق التعليمات والمبادئ التي تحددها المنظمات الدولية ذات العلاقة، والمحافظة على المنافسة الشريفة والتوعية حول مكافحة ومضار المنشطات. علاوة على تشجيع البحث العلمي والتأليف في مجال الإبل وأنشطتها، وإثراء المكتبة العالمية بالكتب والتراجم عن الإبل وأنشطتها ودعم الدراسات والمؤلفين والمترجمين.