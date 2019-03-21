قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن هناك دور أسمى للأندية بجانب تربية النشئ على ممارسة الرياضة، وهو دورها تجاه المجتمع ومساعدة الدولة، مشيرا إلى أن النادي الأهلى بدأ العديد من الخطوات الفعلية في هذا الاتجاه.

جاء هذا خلال كلمته أثناء توقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصري، والنادي الأهلي، اليوم الخميس، بمقر النادي الأهلي؛ للتعريف بالمحتوى المعرفي والثقافي والعلمي المتاح على بنك المعرفة، وتدريب الأعضاء والقطاع الرياضي في النادي الأهلي، على كيفية الاستفادة من هذه المصادر القيمة، من أجل مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر.

وأضاف الخطيب أن النادي الأهلي شارك في العديد من الفعاليات المجتمعية مثل: علاج مرضى فيروس سي من أعضاء النادي وغيرهم، مساندة مستشفى بهية، حملات توعية بمرض السكر ومضاعفاته، تكريم المبدعين والمتفوقين، وتكريم أبطال حرب أكتوبر، إضافة إلى عقد العديد من الندوات الثقافية والرياضية.

وأشار إلى أن الأندية الرياضية لا بدّ أن تساهم في رفع العبء عن الدولة، وخلق مجتمع صحي متعلم ومفكر.

Advertisements

ولفت إلى أن النادي الأهلي هو أول مؤسسة غير علمية توقع بروتوكول تعاون مع بنك المعرفة المصري، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف للبحث عن آليات لتنمية فكر النشئ وتثقيفه، مثل: تزويد مكتبة النادي الأهلي بمصادر علمية من بنك المعرفة المصري، وتشجيع المبدعين من أبناء النادي وتكريمهم.

ويتيح بروتوكول التعاون تربية الصغار من أعضاء النادي، على اكتساب المعارف والبحث المنهجي منذ الصغر، ويفتح الأبواب لتعاون بين وزارة التربية والتعليم والنادي الأهلي في أنشطة ومسابقات رياضية؛ لتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة البدنية والذهنية معًا.

حضر توقيع بروتوكول التعاون: الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب: الأهلي أول مؤسسة غير تعليمية تتعاون مع بنك المعرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.