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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الإمارات والسعودية الودية بث مباشر اليوم الخميس 21-3-2019 اون لاين

يلتقي اليوم الخميس في الساعة الرابعة إلا الربع مساء بملعب نادى الوحدة بمدينة أبو ظبى، منتخب الإمارات مع نظيره السعودي في المباارة الودية بين المنتخبين فى فترة الأجندة الدولية.

مشاهدة مباراة الإمارات والسعودية الودية بث مباشر اليوم الخميس 21-3-2019 اون لاين



يدخل المنتخبين السعودي و الإماراتي هذا اللقاء وهم يسعون لتحقيق عدة أهداف من رؤية لاعبين جدد وعمل حالة من الانسجام بين اللاعبين ويسعى المنتخب السعودي لتجربة عدد من اللاعبين الشباب الذي تم اختيارهم من خلا ل المدير الفني المؤقت للفريق يوسف عنبر الذي أسند ة إليه المهمة بعد إقالة المدير الفني الأرجنتيني السابق خوان أنتونيو بيتزى بعد سلسلة النتائج السيئة والخروج من بطولة كاس أسيا من دور الـ 16 على يد المنتخب الياباني.

ومن المتوقع أن يجري المدير الفني للأخضر عدد كبير من التغييرات لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين الجدد املا في ظهور أحدهم بصورة جيدة ليكونون إضافة قوية للمنتخب في الفترة المقبلة .

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مشاهدة مباراة الإمارات والسعودية الودية بث مباشر اليوم الخميس 21-3-2019 اون لاين



أما منتخب الإمارات يدخل اللقاء بعد خروجه من كأس أسيا في الدور قبل النهائي على يد المنتخب القطري الذي استطاع أن يحصد اللقب ، وبسعى المنتخب الإماراتي ايضا لتجربة عدد من اللاعبين الجدد في هذا اللقاء أملا في ضم بعض الوجوه الجديدة لتدعيم صفوف المنتخب في الفترة المقيلة .

مشاهدة مباراة الإمارات والسعودية الودية بث مباشر اليوم الخميس 21-3-2019 اون لاين



ويفتقد المنتخب السعودى للعديد من النجوم فى لقاء اليوم فى ظل رغبة المدير الفنى الجديد تجربة عدد من اللاعبين الذين تألقوا مؤخرا فى الدورى، فيما سيكون عمر عبد الرحمن "عمورى" ابرز الغائبين عن الإمارات بداعى الإصابة، والتى حرمته من المشاركة فى نهائيات كأس آسيا يناير الماضى.