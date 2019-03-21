شكرا لقرائتكم باكامانى عن مواجهة الأهلى: الفوز يمنحنا علامة مميزة فى البطولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد باكامانى ماهالامبى لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقى، أنه يتطلع لمواجهة ناديه السابق الأهلى فى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا. وقال باكامانى ماهالامبى فى تصريحات نقلتها صفحة " Africans Got Football" بموقع "فيس بوك"، "الجميع فى صن داونز يتطلع لمواجهة الأهلى، سبق وأن لعبت فى صفوف الأهلى لكننى لم أحصل على الفرصة كاملة". أضاف "أريد أن نحقق نتيجة إيجابية ونصعد للدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، وخاصة على حساب الأهلى لترك علامة مميزة لنا فى القارة". Advertisements وحجز فريق صن داونز مقعده فى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا بعدما حل ثانياً فى جدول ترتيب المجموعة الأولى خلف الوداد البيضاوى المغربى. وفاز صن داونز فى ثلاث مباريات وتعادل فى واحدة، بينما تذوق مرارة الهزيمة فى مباراتين، وسجل لاعبوه 9 أهداف فيما اهتزت شباكهم 5 مرات.

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