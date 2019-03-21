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شكرا لقرائتكم نشطاء يتداولون صورة للبرنامج اليومى لمنتخب موريتانيا بوهران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تداول نشطاء بموقع "فيس بوك"، صورة للبرنامج اليومى لمنتخب موريتانيا للناشئين خلال تواجده بمدينة "وهران" الجزائرية، للمشاركة فى دورة شمال أفريقيا.
الصلاة واحترام المواعيد كانا أهم بنود البرنامج اليومى لمنتخب موريتانيا للناشئين خلال تواجده بمدينة "وهران" الجزائرية، وهو الأمر الذى أسعد النشطاء، حيث يرون أن البرنامج يشتمل على أسس التربية والتكوين.
جدير بالذكر أن منتخب موريتانيا الأول يستعد للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر الصيف المقبل للمرة الأولى فى تاريخه.
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