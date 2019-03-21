قبل مواجهة الزمالك.. حسنية أغادير مهدد بعقوبات قاسية من الكاف...

جدة - عمرو شويل بات نادى حسنية أغادير المغربى مهدداً بعقوبات قاسية من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، بسبب شغب الجماهير.

ذكر موقع "لى سبورت 360" المغربى، أن جماهير حسنية أغادير قامت بإشعال الألعاب النارية فى المدرجات وإلقاء زجاجات المياه على طاقم تحكيم مباراة نهضة بركان فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى انتهت بفوز حسينة أغادير بهدف دون مقابل.

وأضاف "الكاف سبق وأن قام بتغريم حسنية أغادير 30 مليون سنتيم بسبب شغب جماهيره، وبات مهدداً بعقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأفريقى عقب الأحداث التى شهدتها مباراة نهضة بركان، علماً بأن النادى يعانى من أزمة مالية حالت دون تسديد مستحقات لاعبيه منذ الموسم الماضى”.

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وكانت قرعة الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية التى أجريت مساء أمس بالقاهرة، أوقعت فريق حسنية أغادير المغربى فى مواجهة الزمالك.

وتقام مباراة الذهاب بمدينة "أغادير" المغربية، فيما تقام مباراة الإياب بملعب "برج العرب"، يومى 7 و14 أبريل المقبل.