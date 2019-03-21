شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك مهدد بالإيقاف بسبب هذا الحوار مع محمد الحنفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف "الخليج 365" تفاصيل الحوار الذى دار بين أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك ومحمد الحنفى حكم مباراة الأبيض أمام المقاولون العرب، والذى جعل مدرب القلعة البيضاء تحت مقصلة العقوبات والإيقاف من جانب لجنة المسابقات.

وبدأ الحوار عقب انتهاء مباراة الزمالك والمقاولون العرب مباشرة، حيث توجه أيمن عبد العزيز لمحمد الحنفى وقال له: "أنتو عايزين تبوظوا الدورى"، ووجه هجوما عنيفا تجاه الحكم الذى رد عليه قائلاً: "عيب كده يا أيمن ما يصحش اللى أنت بتعمله ده".

ثم قام أيمن عبد العزيز بإحضار محمود حمدى الطفل الزملكاوى الدائم على حضور مباريات الزمالك من داخل الملعب وقال للحكم: "عشان تشوفوا عملتوا إيه فى جمهور الزمالك"، وقبل رحيل مدرب الزمالك من أمام محمد الحنفى قال له: "ورينى بقى هتطلع من الملعب إزاى والجمهور مستنيك ومش هتعرف تطلع"، ليرد عليه الحكم: "أنت مالك أطلع ولا مطلعش خليك فى نفسك".

ووفقا لمصدر مطلع سيقوم محمد الحنفى بكتابة كل هذه التفاصيل فى تقريره عن المباراة ومن المنتظر توقيع عقوبات تجاه أيمن عبد العزيز وفقا لهذا التقرير.