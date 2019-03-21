شكرا لقرائتكم رؤساء الأندية تتسبب فى أزمة قبل مباراة طنطا والمنصورة "صور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد استاد المنصورة أزمة حادة بسبب إصرار اللواء إبراهيم مجاهد رئيس نادى المنصورة السابق، وحاتم المير رئيس نادى المنصورة الحالى على التواجد داخل أرض الملعب قبل انطلاقة المباراة، وهو ما رفضه اللواء جمال إبراهيم حكمدار امن الدقهلية والمكلف بتأمين المباراة. وحاولت جماهير المنصورة التأثير على قرار الأمن بالهتاف لرؤساء الأندية، وهو ما رفضه الأمن وأصر على خروج رئيسى المنصورة السابق والحالى للجلوس بالمقصورة الرئيسية باستاد المنصورة. Advertisements فيما اشتكى فايز عريبى رئيس نادى طنطا من عدم دخول جماهير طنطا لاستاد المنصورة، ليقرر الأمن السماح لجماهير طنطا بالدخول لمدرجات استاد المنصورة لمتابعة المباراة.

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