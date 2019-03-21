قضية رونالدو تتسبب فى تعديلات بطولة كأس الأبطال الدولية...

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأبطال الدولية التى تقام خلال فصل الصيف من كل عام، إجراء بعض التعديلات على برنامج المسابقة بسبب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى.

ويشارك فى النسخة المقبلة من بطولة كأس الأبطال الدولية الودية قبل انطلاق الموسم الجديد والمقرر إقامتها فى أمريكا، كل من يوفنتوس ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"الأمريكية، أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأبطال الدولية الودية قررت نقل مباريات يوفنتوس إلى قارة آسيا، خوفاً من احتجاز كريستيانو رونالدو وفتح التحقيقات معه على خلفية اتهامه بقضية الاغتصاب التى تم إثارتها مؤخراً على صدر صفحات وسائل الإعلام.

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كانت سيدة تدعى كاثرين مايورجا قد تقدمت ببلاغ إلى شرطة مدينة لاس فيجاس تتهم فيه كريستيانو رونالدو باغتصابها فى أحد فنادق المدينة الأمريكية عام 2009 مقابل تقاضيها 375 ألف دولار مقابل عدم إبلاغ الوسائل الإعلام والشرطة.

ومن المتوقع أن تكون الصين أو سنغافورة هى الوجهة المحتملة لاستضافة مباريات يوفنتوس فى كأس الأبطال الدولية بعد نقلها من أمريكا.