عماد النحاس "بعبع" الزمالك...

جدة - عمرو شويل خطف فريق المقاولون العرب بقيادة المخضرم عماد النحاس نقطة من نظيرة الزمالك، وانتهت المباراة بهدفين لمثلهما لكل فريق، التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.

تقدم محمود الونش بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 46 وتعادل عبد الوهاب إسماعيل للمقاولون العرب فى الدقيقة 53 ثم عاد طارق حامد وسجل الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 64 ثم نجح أحمد على من ركلة جزاء فى التعادل للمقاولون بالدقيقة 80.

وتولى النحاس مهمة خمسة أندية فى الدورى المصرى منذ بداية مشواره مع العمل الفنى قبل 4 سنوات، حيث قاد فرق أسوان والشرقية والرجاء وطنطا قبل أن يتم تعيينه فى الموسم الجارى مديرًا فنيًا لذئاب الجبل.