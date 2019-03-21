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شكرا لقرائتكم عماد النحاس "بعبع" الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خطف فريق المقاولون العرب بقيادة المخضرم عماد النحاس نقطة من نظيرة الزمالك، وانتهت المباراة بهدفين لمثلهما لكل فريق، التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.
تقدم محمود الونش بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 46 وتعادل عبد الوهاب إسماعيل للمقاولون العرب فى الدقيقة 53 ثم عاد طارق حامد وسجل الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 64 ثم نجح أحمد على من ركلة جزاء فى التعادل للمقاولون بالدقيقة 80.
وتولى النحاس مهمة خمسة أندية فى الدورى المصرى منذ بداية مشواره مع العمل الفنى قبل 4 سنوات، حيث قاد فرق أسوان والشرقية والرجاء وطنطا قبل أن يتم تعيينه فى الموسم الجارى مديرًا فنيًا لذئاب الجبل.
عماد النحاس يستمرعقدة الزمالك فى خطف النقاط بالدورى بالفوز او التعادل ويرصد الخليج 365 أرقام عماد النحاس أمام الزمالك.
1- واجه عماد النحاس الزمالك فى الدور الأول لموسم 2015 - 2016 ، حينما كان يقود فريق أسوان، وحقق التعادل الايجابى بهدف لهدف.
2- جاءت المواجهة الثانية فى الدور الثانى لموسم 2015 - 2016 مع فريق أسوان، وحقق الزمالك الفوز بهدف نظيف.
3- وكانت المواجهة الثالثة فى موسم 2016 - 2017 ، بالدور الثانى لمسابقة الدورى العام، مع فريق الشرقية، وحقق العمدة مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على الفارس الأبيض بهدف دون رد، فى شباك الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" ليكون بمثابة فوز تاريخى للشراقوة.
4- فى موسم 2017 - 2018 ، بالدور الأول لمسابقة الدورى العام، حقق عماد النحاس التعادل مرة أخرى مع الزمالك 1-1، عندما كان يدرب الرجاء.
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