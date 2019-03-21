شكرا لقرائتكم طائرة منتخب مصر تغادر برج العرب إلى نيجيريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أقلعت الطائرة الخاصة بمنتخب مصر، منذ قليل من مطار برج العرب بالإسكندرية، فى طريقها إلى نيامى عاصمة النيجر، حيث يخوض منتخب مصر مباراته المقبلة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.
وتقام مباراة منتخب مصر أمام النيجر يوم السبت المقبل، قبل أن يتوجه الفراعنة إلى نيجيريا لخوض مباراة ودية يوم 26 مارس الجارى.
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