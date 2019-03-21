طائرة منتخب مصر تغادر برج العرب إلى نيجيريا...

جدة - عمرو شويل أقلعت الطائرة الخاصة بمنتخب مصر، منذ قليل من مطار برج العرب بالإسكندرية، فى طريقها إلى نيامى عاصمة النيجر، حيث يخوض منتخب مصر مباراته المقبلة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام النيجر يوم السبت المقبل، قبل أن يتوجه الفراعنة إلى نيجيريا لخوض مباراة ودية يوم 26 مارس الجارى.