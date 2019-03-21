شكرا لقرائتكم مدرب الوداد المغربى يحذر من الاستهانة بحورويا الغينى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر موسى نداو المدرب المساعد لفريق الوداد البيضاوى المغربى من خطورة الاستهانة بقدرات حورويا الغينى فى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال افريقيا.

وقال موسى نداو فى تصريحات لموقع "الحرة" المغربى، "نعرف خصمنا المقبل، وسبق أن واجهناه فى النسخة السابقة، إنه فريق جيد، ونحن مطالبون بالتعامل الآن مع المباريات بحذر، إذ لا مجال للخطأ".

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وأضاف المدرب المساعد لفريق الوداد "سنخوض مباراة الذهاب بكوناكرى، ومن المؤكد أن الفريق الغينى يعرف أن مهمته ستكون صعبة بملعبنا فى الإياب، لذلك سيضع كل إمكانياته لتسجيل نتيجة إيجابية على ملعبه، علينا أن نكون فى أكثر تركيز مع الحضور الجيد للدفاع".

وعن إمكانية مواجهة الاهلى أو صن داونز حال تأهل الوداد البيضاوى للدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال افريقيا، قال موسى نداو، "صن داونز والأهلى، كلاهما فريقان قويان، وكل الأندية تعرف بعضها البعض، خاصة أننا دخلنا مرحلة الأدواء الاقصائية، لكن علينا قبل كل شيء، التركيز على حورويا، خاصة أن هدفنا هو بلوغ النهائى والفوز باللقب".