شكرا لقرائتكم إجراءات أمنية مكثفة فى لقاء الزرقا ومنتخب السويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد محيط ملعب بلدية المحله تواجد أمنى مكثف لتأمين لقاء الزرقا ومنتخب السويس المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرون للقسم الثانى بالمجموعة الثانية، وذلك لمنع تواجد أى أفراد من جماهير الفريقين وعدم السماح بدخول أكثر من الأعداد المصرح بها نظرا "لإقامة المباراة بدون جمهور". كما ظهرت قوات مكافحة الشغب وفض الاشتباكات داخل أرضية الملعب و أدت بعض التدريبات قبل انطلاق المباراه في الثالثه عصرا". Advertisements يذكر أن أحداث شغب شهدها لقاء الفريقين موسم 2013 أدت إلى وقوع إصابات بين جماهير الفريقين، وإقامة مبارياتهما فى ملاعب محايدة حتى الآن.

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