الأهلى يواجه جمهورية شبين غدا فى التتش...

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جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مواجهة ودية أمام جمهورية شبيبن فى الثالثة عصر غد الجمعة، على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وذلك فى إطار التحضير لمواجهة القمة أمام الزمالك. ويسعى الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتى لتجهيز لاعبيه والاستفادة الفنية من هذه المباراة الودية قبل موقعة الزمالك. ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك يوم 30 من مارس الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

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