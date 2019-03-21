تقارير مغربية.. الأهلى يقدم عرضا مغريا لـ بدر بانون...

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير إعلامية مغربية، أن بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوى المغربى تلقى عرضاً مغرياً من النادى الأهلى من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكرت صحيفة "المغرب اليوم"، أن بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوى فضل تأجيل مناقشة العرض المقدم من النادى الأهلى والذى سبق وأن أبدى رغبته فى التعاقد معه فى أكثر من مناسبة.

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وأضافت الصحيفة، أن بدر بانون حدد نهاية الموسم الحالى لإتخاذ قراره النهائى بالرحيل لصفوف الأهلى من عدمه.

ويستعد بدر بانون للمشاركة مع الرجاء البيضاوى المغربى أمام الترجى التونسى يوم 29 مارس الجارى بالعاصمة القطرية "الدوحة"، فى بطولة كأس السوبر الأفريقى.