شكرا لقرائتكم مروان محسن يتحدث عن القمة واستبعاده من المنتخب وانتقادات المدرجات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم مروان محسن مهاجم الأهلى، أفضل مستوياته حاليا مع فريقه فى الدورى وبطولة أفريقيا بعد التعافى من الإصابة التى أبعدته عن الملاعب أكثر من 9 أشهر.

"الخليج 365" التقى مهاجم الأهلى المتألق حاليا والذى أشاد به جميع خبراء كرة القدم.. وكان الحوار التالى..

كيف ترى مستواك فى الفترة الحالية؟

الحمد لله راض بشكل كبير عن مستواى سواء ألعب أو لا.. المهم أكون جاهز دايما.. الحمدلله الفترة اللى فاتت استعدت جزءا كبيرا من مستواى والفترة الجاية أتمنى أن أكون أفضل.

كيف ترى فرص الأهلى فى أفريقيا؟

كل اللاعبين على قلب راجل واحد والبطولة الأفريقية ضمن أولوياتنا.

ماذا عن بطولة الدورى بعد تقدم الأهلى فى جدول المسابقة وتعثر الزمالك؟

لاعبو الأهلى فى كامل تركيزهم بجميع البطولات، وبطولة الدورى هى المفضلة لدى جماهيرنا وسنسعى بكل قوة للفوز بها.

ماذا عن مباراة الزمالك؟

هى مباراة بثلاث نقاط بغض النظر عن أهميتها النفسية والجماهيرية، ولكن بالطبع سنسعى للفوز بها لاقتناص صدارة ترتيب المسابقة.

كيف ترى استبعادك من معسكر المنتخب؟

جهاز المنتخب له كامل الحق فى اختيار العناصر المناسبة لكل مرحلة، وأجيرى يحتاج التعامل مع عدد كبير من اللاعبين للحكم على مستواهم قبل الكان الأفريقى.

هل هناك تواصل مع جهاز المنتخب؟

هناك تواصل دائم من جهاز المنتخب وهم يدعموننى بشكل كبير ومتواصل، سواء تم اختيارى أو لا فأنا كلى تركيز وأتمنى دائما النجاح لمنتخبنا.

كيف ترى الهجوم عليك فى الفترة الماضية؟

"ولا الهوا".. لا التفت لأى من هذه الأمور الملعب فقط هو ما يشغل تفكيرى والهجوم عليا يزيدنى إصرارا على النجاح.

Advertisements

كيف ترى لاسارتى وثقته فيك؟

ثقة اعتز بها وأتمنى أكون عند حسن ظنه، ودعنى أؤكد لك أن لاسارتى يثق فى جميع اللاعبين، الأهم مصلحة الفريق التى يهدف لاسارتى بالطبع لتحقيقها.

هل أثرت عليك فترة كوبر؟

أترك الحكم للجماهير كل مدرب وله فكره، فأنا كنت أنفذ المطلوب ولكن الناس كان تنتقد عدم إحرازى للأهداف، ولكن كانت هذه الطريقة المتبعة فى وقتها وكان لابد أن تحترم وجهة نظر الجهاز الفنى.

هل الوضع اختلف مع أجيرى؟

بالطبع أجيرى مدرب يميل للطرق الهجومية، وأعتقد أن المردود سيكون أفضل للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

كيف ترى مواجهة صن داونز؟

المهم الآن مواجهة الزمالك، ثم سنفكر بعدها فى البطولة الأفريقية الفريق يسير بشكل منظم ويفكر فى كل مرحلة على حدا

راض عن مستواك؟

بنسبة كبيرة أحاول استعادة كامل فورمتى لمساعدة زملائى على تحقيق الانتصارات.